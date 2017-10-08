Египетские археологи начали расчистку входа в неизвестную ранее гробницу, которую обнаружили на западном берегу Нила близ города Луксор, сообщает новостной портал «Йоум7» со ссылкой на слова руководителя отдела по делам памятников древности Луксора Талаата Абдель Азиза.

«Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена», — сказал он.

Некоторое время назад ученые обнаружили в этом же районе гробницу древнеегипетского торговца золотом, которой порядка 3,5 тысячи лет, а также массовое захоронение бедных эпохи Древнего Египта.

Новые археологические находки были сделаны на западном берегу Нила в Луксоре, где расположены погребения известных древнеегипетских фараонов.