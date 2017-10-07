«21 октября в Грузии пройдут выборы в местные органы самоуправления и на пост мэра Тбилиси. Если я буду избран мэром, улицу Баку в центре Тбилиси ждет капитальная реконструкция»

Об этом Report, сказал бывший министр энергетики, кандидат на пост мэра от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Для нас приоритетом является ремонт старых улиц Тбилиси. Одна из таких улиц является «Баку», — заявил политик, отметив, что Азербайджан является близким соседом и дружественной страной.

«Считаю облик улицы Баку также должен быть обновлен. Сделаю все возможное, для масштабной реконструкции этой улицы, в случае избрания мэром Тбилиси», — сказал Каладзе.