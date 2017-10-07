В Нефтчале в канале утонул 18-летний юноша.
Как передает АПА, Тахиров Балоглан Телман оглу 1999 г.р. утонул в канале у села Хагвердили.
Его тело извлечено из воды и передано по назначению.
В Нефтчале в канале утонул 18-летний юноша.
Как передает АПА, Тахиров Балоглан Телман оглу 1999 г.р. утонул в канале у села Хагвердили.
Его тело извлечено из воды и передано по назначению.
Дата: 2017/10/07 23:35
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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