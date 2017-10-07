Министерство иностранных дел Казахстана считает недопустимыми и провокационными слова президента Киргизии о вмешательстве во внутренние дела страны.

Как передает РИА Новости, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в субботу обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили уверенность, что «безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Киргизии не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами».

«Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом», — заявили в МИД.