Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов работать над улучшением отношений с Германией.

«Я готов приложить для этого усилия. Нет причин для проблем между Германией и Турцией, даже если прошедший год был сложный», — заявил министр в интервью журналу Spiegel, передает РИА Новости.

По словам Чавушоглу, между Анкарой и Берлином «были разногласия, прежде всего в связи с референдумом», который прошел в апреле 2017 года и привел к внесению поправок в конституцию Турции, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления.

«Запрет на выступления (в Германии в ходе подготовки к конституционному референдуму в Турции – ред.) политиков из турецкого правительства нам не понравился. Но я… сказал своему другу (главе МИД ФРГ) Зигмару Габриэлю: давай вместе смотреть вперед. Если вы сделаете шаг нам навстречу, мы сделаем два навстречу к вам», — добавил министр.