США передали Афганистану два вертолета Black Hawk в рамках программы поддержки афганских сил обороны.
Как передает Газета.ру со ссылкой сообщает телеканал TOLO News.
Церемония прошла 7 октября в аэропорту города Кандагар. На ней присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.
Отмечается, что всего США передадут Афганистану 150 вертолетов Black Hawk. Первую партию Кабул получил в прошлом месяце.
Вертолеты США постепенно заменят российские Ми-17 и Ми-35, которые используются ВВС страны в настоящее время.