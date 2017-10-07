США передали Афганистану два вертолета Black Hawk в рамках программы поддержки афганских сил обороны.

Как передает Газета.ру со ссылкой сообщает телеканал TOLO News.

Церемония прошла 7 октября в аэропорту города Кандагар. На ней присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.

Отмечается, что всего США передадут Афганистану 150 вертолетов Black Hawk. Первую партию Кабул получил в прошлом месяце.

Вертолеты США постепенно заменят российские Ми-17 и Ми-35, которые используются ВВС страны в настоящее время.