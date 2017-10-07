В Бухаресте, в рамках 63-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, прошли заседания комитетов.

Как сообщает Report, на заседании политического комитета организации выступили глава МИД Румынии Теодор Мелешкану и докладчик из Литвы Раса Юкневиченэ на темы «Роль НАТО в обеспечении безопасности и стабильности путем переговоров в странах юго-восточной Европы» и «Россия: от партнерства до соперничества»

После их выступлений председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов обратился к обоим докладчикам по вопросу референдумов в Ираке и Испании, а также о роли НАТО и ЕС в урегулировании конфликтов в странах, столкнувшимися с этническим сепаратизмом, таких как Молдова, Украина, Грузия и Азербайджан. Он также затронул тему нагорно-карабахского конфликта, отметив, что страны Минской группы ОБСЕ, вместо того чтобы, решить конфликт, предоставляют кредиты агрессору и сепаратистскому режиму, снабжают безвозмездно оружием, а также предоставляют финансовую помощь.

Отвечая на запрос азербайджанского парламентария глава МИД Румынии Теодор Мелешкану отметил, что последние события в мире показывают, что при решении замороженных конфликтов территориальная целостность должна приниматься за основу.

Докладчик из Литвы, заявил, что если нагорно-карабахский конфликт решится, южно-кавказские страны, как и Балтийские, в скором времени смогут интегрироваться в Европейские структуры.

Азербайджанские парламентарии в составе Мелахет Ибрагимгызы, Гудрата Гасангулиева и Камрана Байрамова приняли участие также в заседании комитетов обороны и безопасности, науки и технологии, экономики и безопасности.