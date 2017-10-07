В учебнике по истории Азербайджана для 10-х классов русского сектора допущена ошибка: на карте изображена т.н. «Великая Армения», включающая земли Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

Как сообщили Qafqazinfo в Минобразования, в учебнике на азербайджанском языке ошибки нет, а в учебнике на русском языке была допущена техническая ошибка.

«Ошибка была исправлена издательством «Восток-Запад, учебники были напечатаны заново и переданы в школьные библиотеки. Школьникам предоставят обновленный вариант учебника «Всеобщая история» 10 класса».

Отметим, что учебник с ошибкой был выпущен тиражом в 7000 экземпляров.