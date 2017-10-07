Президент Ирана Хасан Роухани выступил в поддержку ядерной сделки страны с шестью другими государствами.

Как передает Газета.ру, об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа Ирана.

Таким образом он прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, который эту сделку раскритиковал.

«В переговорах и ядерной сделке мы достигли тех выгод и проблем, которые нельзя обратить. Никто не может развернуть это, ни мистер Трамп, ни кто-либо еще. Даже если в мире появятся еще 10 Трампов, — ничего не вернуть», — сказал Роухани.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном. По словам самого главы государства, Иран не выполнял условия сделки.