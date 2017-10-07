Мониторинговая группа Совета прессы Азербайджана оценила условия, созданные для выполнения своих профессиональных обязанностей журналистами, освещавшими санкционированный митинг, организованный сегодня, 7 октября на расположенном в Ясамальском районе Баку стадионе «Мэхсул».

Как сообщили АПА в структуре, в ходе акции каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Представители СМИ беспрепятственно выполняли свою работу. Фактов ограничения деятельности журналистов не было, членам мониторинговой группы обращений по данному поводу не поступало.

Вместе с тем отмечается, что не все присутствовавшие на митинге журналисты использовали специальные жилеты с надписью «PRESS».

Совет прессы призывает всех журналистов, осуществляющих деятельность в экстремальных ситуациях, в том числе журналистов, задействованных в процессах с риском возникновения экстремальной ситуации, придавать особое значение использованию упомянутой спецодежды. Совет подчеркивает, что это важно в плане защиты их прав.

Отметим, в состав мониторинговой группы Совета прессы наряду с членами данной структуры входят и представители МВД республики.