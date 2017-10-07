Позиция Турции относительно вступления страны в ЕС остается неизменной на протяжении последних лет. Об этом сказал министр иностраных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому журналу Der Spiegel, передает Тренд.

По словам главы МИД, Турция не прекратит переговоры. «Мы реформируем Турцию независимо от того, будет открыта новая глава в переговорном процессе или нет», — сказал Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства также затронул отношения страны с Германией. По его словам, Турция готова к улучшению отношений с Германией. Он также выразил готовность предпринять усилия со своей стороны. «При этом в Турции остаются под арестом немецкие граждане, что является главной причиной ссоры между Берлином и Анкарой», — добавил Чавушоглу.