Нуриддин Рахмон, старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона, скончался в субботу в возрасте 67 лет, сообщил РИА Новости источник в исполнительном аппарате главы государства.

«Покойный находился на лечении в Душанбе, где по заключению медиков и скончался от инфаркта миокарда», — сказал собеседник агентства.

По его словам, тело Нуриддина Рахмона уже доставлено вертолетом в Дангаринской район, откуда он родом и где проживал.

«Сам президент находится рядом с телом покойного брата и принимает соболезнования, похороны состоятся в воскресенье утром», — сказал собеседник агентства.

Официально о смерти Нуриддина Рахмонова пока не сообщается. Он не занимал государственной должности и последние годы находился на пенсии.