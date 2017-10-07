Неизвестные атаковали дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Джидде. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Al Jazeera.

Как передает Lenta.ru, по данным телеканала, в результате инцидента погиб один атакующий и два охранника. О том, сколько всего было преступников и удалось ли их задержать, не сообщается. Журналисты связали нападение c группировкой «Исламское государство» (ИГ).

В правительстве Саудовской Аравии пока не комментировали произошедшее.

Сам король находится в России с официальным визитом.