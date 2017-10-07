Наложен арест на имущество врача, прооперировавшего популярного певца Назима Пишьяри, более известного как «Фаэтонщик» Назим, и клиники, где исполнителю была сделана операция.

Об этом АПА сообщила адвокат Пишьяри Гюльшан Салманова. По ее словам, соответствующее постановление принято судом Бинагадиснкого района города Баку.

Отметим, первая операция Назиму Пишьяри была сделана в клинике «Элмед». Однако после нее у певца возникли еще более серьезные проблемы со здоровьем. Затем исполнитель перенес несколько операций в клиниках Израиля и Турции. Хотя в настоящее время его состояние оценивается как нормальное, Пишьяри требует привлечения оперировавшего его врача к ответственности. В связи с этим он обратился в Генпрокуратуру республики и прокуратуру города Баку.