Президенты Азербайджана и Армении подтвердили готовность восстановить переговоры для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам визита в регион, передает Тренд.

В заявлении отмечается, что информация о встрече президентов будет предоставлена в ближайшее время.

С целью подготовки к предстоящей встрече глав государств сопредседатели в рамках визита в регион встретились с президентами Азербайджана и Армении.

Напомним, что 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, России — Игоря Попова, нового сопредседателя от США Эндрю Шефера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.