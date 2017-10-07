В субботу, 7 октября, по всей России проходят акции протеста. Самые массовые запланированы в Москве и Санкт-Петербурге, они обе не согласованы. Организаторы акций политик Алексей Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков были задержаны и арестованы на 20 суток, передает «Дождь».

Число участников несанкционированной акции протеста в Москве, движущихся колонной по Тверской улице к центру города, составляет 700 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивает охрану общественного порядка.

Полиция не препятствует движению колонны.