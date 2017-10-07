Премьер-министр Армении Карен Карапетян 9 октября начнет двухдневный официальный визит в Иран по приглашению первого заместителя президента Исламской Республики Эсгага Джагангири, передают армянские СМИ.

Глава правительства Армении в Тегеране встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, первым вице-президентом Эсгага Джагангири и спикером Меджлиса Али Лариджани.

Карен Карапетян также посетит спортивный клуб «Арарат», где планируется встреча с представителями местной армянской общины, в том числе с представителями деловых кругов.