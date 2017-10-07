В Баку проходит митинг Национального совета, согласованный с Исполнительной властью города.
Как сообщает АПА, безопасность акции обеспечивают сотрудники столичной полиции.
В Баку проходит митинг Национального совета, согласованный с Исполнительной властью города.
Как сообщает АПА, безопасность акции обеспечивают сотрудники столичной полиции.
Дата: 2017/10/07 16:14
Раздел: Азербайджан
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Президент принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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