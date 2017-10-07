Названы имена кандидатов на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) , говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ, передает Тренд.

На этот пост выдвинуты кандидатуры Стеллы Кириакидес (Stella Kyriakides) и Эмануэлиса Зингериса (Emanuelis Zingeris).

Согласно правилам Ассамблеи, президент организации будет избран путем тайного голосования на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге девятого октября.

В пятницу стало известно, что Педро Аграмунт, до настоящего времени являвшийся президентом ПАСЕ, объявил о своей отставке. ПАСЕ официально подтвердила факт отставки, сообщив, что и.о. председателя будет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.