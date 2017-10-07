Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении президента РФ Владимира Путина с днем рождения заявил, что всегда относился и относится к нему с сыновней почтительностью.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей (сыновней — ред) почтительностью к президенту России Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как отметил Кадыров, Путина поздравляют с юбилеем по всему миру, причем не только лидеры государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие отношение к политике. Кадыров привел в пример поздравление от сирийских военных, граффити ко дню рождения президента РФ в Барселоне.

«Пока некоторые лидеры зарубежных стран принимают решения о вводе санкций по отношению к России, британские дизайнеры «Матчлесс Лондон» выпустили куртку в честь супергероя Путина», — подчеркнул Кадыров.

По его мнению, такое отношение к президенту говорит о том, что Путин «живет любовью к Отечеству и народу России», а также занимает справедливую позицию по отношению к другим государствам.