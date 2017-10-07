Силы ОДКБ готовы прийти на помощь Армении, если возникнет такая необходимость, заявил в субботу журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Все мы знаем о боли и проблеме Армении, о существующем конфликте. Силы ОДКБ, в соответствии с уставом организации, рассчитаны на защиту суверенитета и территориальной целостности членов организации», — цитирует его слова «Спутник».

По его словам, решение об этом принимает Совет коллективной безопасности после обращения данной страны. Если одному из членов ОДКБ потребуется реальная помощь, войска коллективных сил готовы будут оказать ее, добавил Сидоров.

«У Армении в этом вопросе не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул начальник Объединенного штаба ОДКБ.

По его словам, у Организации — порядка 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих, готовых среагировать в любое время и на любом направлении.