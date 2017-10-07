Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«И.Алиев поздравил В.Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов и достижений в деле улучшения благосостояния народа России», — отмечается в сообщении.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества во всех направлениях, основанного на принципах стратегического партнерства Азербайджана и России.

«И.Алиев и В.Путин также обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества», — отмечается в сообщении.