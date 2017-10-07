Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон готов подать в отставку из-за возникшего конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.

Издание отмечает, Трамп был крайне недоволен тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе СМИ уделяли Тиллерсону значительно большее внимание, чем ему.

Отмечается, что гнев Трампа вызвало то, что «лицо Тиллерсона не сходило с экранов».

Также президент США был недоволен тем, что госсекретарь никак не попытался «замять» скандал, раскрученный NBC News. Источники телеканала в администрации рассказали, что Тиллерсон якобы назвал Трампа «придурком» после визита президента в Пентагон.