Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября.

«Я все равно проведу честные выборы. Я понимаю, почему так хотят нам навязать своего кандидата казахские власти. Они любят Бакиева (экс-президента Киргизии, свергнутого во время революции 2010 года — ред.). Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники», — завил Атамбаев в субботу во время церемонии вручения государственных наград республики, передает РИА Новости.

Он отметил, что соседям Киргизии по региону не нравятся демократические преобразования в стране. «ВВП Алма-Аты в 5 раз больше чем ВВП всего Киргизстана. ВВП Казахстана больше ВВП Киргизстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Киргизстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше (киргизских — ред.) в полтора раза, а не в 10 раз, и тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана», — заявил президент.

Он напомнил высказанные на встрече с Бабановым слова Назарбаева о том, что Киргизии нужен молодой президент. «Но самый старший кандидат (в президенты Киргизии — ред.) на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент, нам или Казахстану?» — заявил Атамбаев.

Глава Киргизии отметил, что до конца его президентского срока осталось всего полтора месяца. «Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому. Я горжусь, что я подал пример справедливого, честного президента», — заявил он.

Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии страны Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является экс-премьер страны Омурбек Бабанов.

В конце сентября между Киргизией и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке «повлиять на выбор народа» и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Назарбаев также ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер «не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики».