Днем 8 октября местами на Абшеронском полуострове ожидается моросящий дождь. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью прогнозируется 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся в некоторых местах восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 9-14 градусов тепла.