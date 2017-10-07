В Берлине появилось граффити с изображением российского лидера Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, на граффити также изображены два белых голубя, один из которых сидит на правой руке президента.

Кроме того, на изображении присутствуют строки на русском и немецком языках из оды «К радости» Фридриха Шиллера, текст которой лёг в основу гимна Совета Европы и Евросоюза.

Рисунок появился близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе в нескольких десятках метров от места, где проходила Берлинская стена.