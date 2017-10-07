Начиная с 1997 года, когда было заключено Большое армяно-российское соглашение, Армения постоянно уступала свой суверенитет, и каждый раз казалось, что дальше уже отступать некуда. И каждый раз мы ошибались, потому что в Москве действует железная логика империи, и российская элита никогда не остановится. Об этом пишет аналитик Саргис Арцруни на страницах Первого армянского информационного.

Автор далее отмечает, что «Россия возьмет столько, сколько возможно, тем более, что элита сегодняшней Армении – по своим политическим и моральным качествам, исключительно раболепна – совершенно лишена представлений о субъектности страны и даже о своей собственной субъектности»

«Если есть хотя бы небольшие сомнения в вопросе объективности сказанного, то читатель может самостоятельно ознакомиться с теми аргументами, которые республиканцы и их сателлиты накануне приводили в парламенте – с тем, чтобы мотивировать создание армяно-российской объединенной войсковой группировки.

В мотивационных акцентировках властей и вовсе отсутствовал компонент суверенности – либо это был преподнесенный Россией тезис о «турецкой опасности», или же постыдное признание в том, что Армения не может обеспечивать свою безопасность.

В действительности вчера (в четверг- ред.)– причем, открыто, на глазах у всех нас, происходил очередной акт поэтапной капитуляции Армении. Объективно, армия Армении осталась, по сути, единственным институциональным гарантом суверенитета Армении».

По мнению автора статьи, обсуждения вокруг договора об объединенной войсковой группировке активизировались именно после войны, а в дни захвата полка ППС, когда страна растрачивала последние крохи также и внутреннего ресурса суверенности, в Ереван прибыла российская делегация – с тем, чтобы дать заключительный аккорд переговорам вокруг этого унизительного соглашения.

«Поставлена задача – утвердить тотальный российский контроль над армией Армении – последним оплотом суверенитета. Это приблизительно похоже на то, как спустя почти 100 лет «11-ая армия» в очередной раз вторгается в Армению. Мы даже не хотим прогнозировать, какие последствия могут быть в этом контексте, если, не дай Бог, вспыхнет широкомасштабная война с Азербайджаном. Кстати, крайне символично, что восхваляемый парламентским большинством «стратегический союзник» Россия буквально накануне заявила, что поддерживает кандидатуру представителя Азербайджана – известного армянофоба и эксцентрика Поллада Бюльбюль оглы в должности генерального секретаря ЮНЕСКО.

Однако в эти дни обсуждаемая в парламенте проблема имеет намного более опасный, на данный момент все еще до конца не выявленный подтекст. Соглашением об объединенной войсковой группировке пролагается путь к уничтожению гражданского общества в Армении.

Объединенная войсковая группировка может быть пущена в ход также и в случае «внутренней угрозы», и можете не сомневаться, что российская сторона таковыми посчитает, например, инициативы с требованием выхода Армении из ЕАЭС или присоединения Армении к ЕС, проведение многолюдного митинга. Как мы видим, даже у евразийской Армении все еще есть уступаемые Москве позиции. И даже евразийский статус Армении для Москвы не является гарантией верности. Армения должна стать второй Абхазией, должна быть полностью поглощена Россией – без внешней политики, с контролируемыми вооруженными силами, внутренней системой, курация которой будет осуществляться из Москвы.

Откровенно говоря, сейчас мы более серьезно относимся к возможности сдачи власти Сержем Саргсяном в апреле 2018 года, потому что в новом прочерчивающемся контексте даже евразийская система действующего президента может быть воспринята, как «независимая», «диссидентская». В советские годы в республики командировали вторых секретарей, которые не имели амбиций стать первыми, потому что всего лишь выполняли функцию «глаз и ушей» Москвы.

Если возникал план – как сделать второго секретаря первым, то речь, по сути, шла о введении прямого контроля Москвы. Год назад в Армению прибыл «второй секретарь», который две недели назад заявил, что «мечтает» стать руководителем Армении. И в день этого «признания» Карена Карапетяна и был дан публичный старт процессу «абхазиации» Армении», — резюмирует издание.