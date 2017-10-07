Президент Ильхам Алиев принял в субботу сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/10/07 11:44
Раздел: Азербайджан, Важно
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Президент принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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