«Объединенная армяно-российская группировка войск действует еще с 1990 гг., однако стороны решили объявить о ней для сдерживания противников.

Думаю, что это могло быть адресовано также Азербайджану, который на протяжении этих лет, приобретая оружие у Израиля, России, завладел преимуществом перед Арменией.

Серьезного значения этой группировке не стоит предавать, она действовала и будет действовать точно так же, как и прежде, просто более систематично», — об этом в интервью ереванское газете «168 жам» сказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, говоря об утвержденном парламентом Армении соглашении. Разговоры об этой группировке войск, по его мнению, начали циркулировать в неслучайный период времени.

Он напомнил, что основы этих разговоров были положены во время российско-турецкой конфронтации.

Это, по словам аналитика, означает, что российская сторона имеет опасения, что во время конфронтации с этой стороны могут быть провокации против РФ, стало быть, миссией этой группировки будет контролировать это направление и выполнять сдерживающую роль.

Однако он также отметил, что усилия России по сохранению баланса между сторонами карабахского конфликта безрезультатны»,- пишет газета.