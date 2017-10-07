Не менее 100 тыс. человек эвакуированы в Москве 6 октября из 130 объектов из-за анонимных звонков о «минировании» зданий. Все сообщения оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в пятницу были эвакуированы несколько школ, здания органов власти, торговые центры «Тройка», «Охотный Ряд», «Атриум» и «Мега Белая дача». Помимо этого, были эвакуированы сотни людей из зданий Белорусского, Курского и Ярославского вокзалов. Также поступило сообщение о «минировании» столичного делового центра «Москва-Сити».

Это стало самой масштабной волной телефонного терроризма с момента начала анонимных звонков. Сообщения о «минировании» зданий по всей России начались 11 сентября.

По данным ФСБ, ущерб от анонимных звонков составил 300 млн рублей.

Как сообщил глава ведомства Александр Бортников, организаторы звонков уже установлены. Ими оказались четверо россиян, проживающих за границей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Госдума собирается ужесточить санкции за телефонный терроризм. Сейчас наказанием за подобные преступления может быть как штраф в размере до 200 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до 5 лет.