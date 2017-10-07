Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз, сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кемерли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.