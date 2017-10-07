Расширение Евразийского экономического союза и интеграция всего Кавказа в Союз поможет решению трудных политических вопросов, в том числе карабахского конфликта, заявил советник президента России Сергей Глазьев, сообщает «Минвал».

«Расширение ЕАЭС – естественный процесс. Мы вместе строили российскую империю, советскую и вполне можем вместе строить свое будущее на ближайшие сто лет», — сказал С.Глазьев в Ереване (цитата по «Айсору»)

По его словам, проект евразийского партнерства — это способ объединения дружественных стран при сохранении суверенитета друг друга.

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«Это добровольное объединение, не принуждение в отличие от Европейского союза. Если бы не американское вмешательство во внутренние дела Украины и не реинкарнация нацизма на Украине при помощи агентов ЦРУ, то Украина была бы сейчас в Евразийском союзе и имела бы не минус 30% ВВП, а плюс 10% ВВП», — отметил советник президента России.

«То же самое касается Кавказа. Если мы хотим на Кавказе иметь мир, взаимопомощь, выгодные отношения, сотрудничество, которые позволят снять и политические проблемы, то нам надо весь Кавказ интегрировать в Евразийский экономический союз», — сказал С.Глазьев.

На вопрос журналиста, имеет ли он в виду карабахский конфликт, С.Глазьев ответил: «В том числе».

По его словам единое экономическое пространство приводит к долгосрочным отношениям, экономика начинает идти впереди политики.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть решён карабахский конфликт, если и Азербайджан войдёт в состав ЕАЭС, Глазьев сказал:

«Я уверен, что если мы сформируем единое экономическое пространство, то у нас между предприятиями, между людьми возникнет долгосрочное сотрудничество, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас начнёт укрепляться взаимное доверие, экономика начнёт идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, возникают дополнительные возможности для решения казалось неразрешимых политических проблем. ЕАЭС значит по меньшей мере снятие таможенных границ. Чем меньше будет у нас границ, тем больше будет возможностей для работы» (цитата по «Регнуму»).