«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — цитирует РИА Новости министра.
По мнению главы МИД, это «скоро должно произойти».
«Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнёрство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией», — добавил он.