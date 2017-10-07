Эр-Рияд считает, что в международном сообществе можно договориться о снятии санкций с России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — цитирует РИА Новости министра.

По мнению главы МИД, это «скоро должно произойти».

«Наши отношения с США — это действительно стратегическое партнёрство. Но мы не считаем, что, развивая отношения с Россией, мы его нарушаем. Мы хотим сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией», — добавил он.