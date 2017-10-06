В деле отстраненного главы ГФС Романа Насирова Соломенский райсуд Киева в пятницу, 6 октября, объявил перерыв на неопределенный срок из-из заявленного отвода следственному судье. Об этом сообщает УНН.

Об отводе судьи заявил адвокат Александр Лысак, аргументировав это тем, что у него уже сформирована позиция, ведь он не первый рассматривает ходатайство НАБУ и САП в этом деле.

Перерыв объявили в рассмотрении ходатайства Национального антикоррупционного бюро, поддержанного прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об установлении срока ознакомления с материалами досудебного расследования Насирова.

Во время заседания адвокаты Насирова также заявляли отвод прокурорам САП. По мнению защиты, они вмешивались в конфиденциальное общение, в частности, фиксировали и использовали в качестве доказательства конфиденциальное общение адвокатов и подозреваемого.

Кроме того, Насиров отметил, что детективы НАБУ незаконно проводили негласные следственные действия, в частности, отслеживали его передвижения по городу.