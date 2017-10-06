Президент Армении Серж Саргсян сегодня 6-го октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщает «Аравот» со ссылкой на пресс-службу президента Армении, собеседники обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, в том числе, вопросы касательно организации встречи президентов Армении и Азербайджана, коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта.

«Участники встречи подчеркнули важность верности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня сопредседателей принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Завтра посредники прибудут в Баку.