Президент Чехии Милош Земан опроверг информацию о том, что он ограничил употребление спиртного. Об этом сообщает российский интернет-сайт «Лента.ру» со ссылкой на Novinky.cz.

После пресс-конференции, состоявшейся в ходе поездки в Устецкий край, политик выразил удивление, что его не попросили прокомментировать появившиеся в прессе слухи. «Это неправда, что я перестал пить алкогольные напитки, я буду пить их и дальше с неизменным вкусом», — заверил президент.

О том, что 73-летний Земан резко ограничил употребление алкоголя, 5 октября написал ресурс Lidovky. По его информации, такая рекомендация была дана ему врачами в связи с тем, что он страдает диабетом.

Чешского президента часто критикуют за пристрастие к спиртному, отмечает Novinky.cz. Сайт напоминает о случае в мае 2013 года, когда Земан якобы в пьяном виде пришел на церемонию презентации национальных коронационных регалий. Журналисты отметили, что тогда политик вошел в зал шатающейся походкой, после чего сразу прислонился спиной к стене и в дальнейшем стоял, слегка покачиваясь. Пресс-служба президента объяснила его поведение простудой.