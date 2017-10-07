Дочь гонконгского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь (на фото сверху — слева) совершила каминг-аут. Об этом, как пишет российский интернет-портал «Лента.ру», она сообщила в Instagram.

Она выложила фотографию на радужном фоне и написала: «Если кто-то не понял, я лесбиянка», — передает ST. В данный момент подпись заменена на хештеги #лгбт, #лесбиянка и #адрогинность.

По данным ST, девушкой Чжолинь является Энди Отом. Она опубликовала совместный снимок и описала трудности, с которыми приходится сталкиваться в гонконгском обществе. «Мы живем в интернациональном городе, и все-таки тут столько ханжей. Но это неважно, потому что я знаю, что ты будешь рядом каждое утро. Я люблю тебя», — заявила женщина.