В Геранбойском районе совершен суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Зейналлы.
Местная жительница Гюнель Юсиф гызы Гасымова 1985 г.р. повесилась.
По факту ведется расследование.
В Геранбойском районе совершен суицид.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в селе Зейналлы.
Местная жительница Гюнель Юсиф гызы Гасымова 1985 г.р. повесилась.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/10/06 21:32
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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