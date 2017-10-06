В Лянкяранском районе вырублено 30 елей и берез, вследствие чего природе нанесен ущерб в размере 8100 манатов, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу. Информацию распространяет «Тренд».

В ходе расследования было установлено, что данная территория является земельным участком, находящимся в муниципальной собственности.

По факту был составлен акт. Собранные материалы направлены в Лянкяранскую городскую прокуратуру для правовой оценки и принятия мер в отношении виновных лиц.