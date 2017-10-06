6-го октября Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с Главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майором авиации Нурланом Карбеновым. Об этом пишет официальный сайт МО АР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита предусмотрено ознакомление делегации с авиабазами Военно-воздушных сил Азербайджана.