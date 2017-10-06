Европейский союз твердо придерживается заключенного с Ираном соглашения по ядерной программе, заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

«Заместитель председателя Еврокомиссии и высокий представитель ЕС (по иностранным делам Федерика) Могерини очень ясно сказала, что соглашение не может быть предметом новых переговоров», — ответила пресс-секретарь на вопрос в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении выйти из соглашения по иранскому атому. Об этом сообщает российский интернет-портал reform.energy.

По словам К.Рэй, Евросоюз внимательно отслеживает эту тему и ее возможное развитие.

«Это соглашение работает и дает результат, оно было проверено МАГАТЭ. Оно предлагает долгосрочное решение по иранскому ядерному вопросу, и мы надеемся, что все стороны этого соглашения продолжат уважать поставленные ими подписи», — добавила представитель главы дипломатии ЕС.