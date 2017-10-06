Определены даты проведения Бакинского шопинг фестиваля, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли — с 15 октября по 15 ноября.

Шопинг фестивали входят в число самых ожидаемых покупателями мероприятий. На протяжении определённого промежутка времени покупателям предоставляется возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам. А гражданам Азербайджана и зарубежным гостям Бакинский шопинг фестиваль предоставляет эту возможность дважды в год на протяжении целого месяца.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система Tax Free. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 AZN в магазинах, отмеченных стикерами «Baku Shopping Festival — Tax Free», получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/счёт. Таким образом, во время фестиваля вы приобретаете понравившиеся товары по более выгодным ценам.

В фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского шопинг фестиваля. Любой магазин, расположенный в Баку, являющийся плательщиком НДС или упрощенного налога, желающий популяризировать свой бренд посредством участия в фестивале, привлечь большее количество местных и иностранных покупателей и тем самым увеличить товарооборот может стать участником Бакинского шопинг фестиваля. С условиями участия в фестивале можно ознакомиться на странице: http://bakushopfest.com/merchant-terms/. Желающие присоединиться к фестивалю в качестве участников могут связаться по электронной почте [email protected] или по короткому номеру: 1547.

Проведением Бакинского шопинг фестиваля занимается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года. С помощью привлекательных предложений и широкомасштабной рекламной кампании фестиваль планирует увеличить поток туристов в страну и этим дать толчок развитию таких сфер экономики как туризм, гостиничный бизнес, торговля, услуги, транспорт и др. Бакинский шопинг фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

Получить информацию о Бакинском шопинг фестивале и связаться с организаторами можно по телефону или электронной почте:

Тел: 0124982063

E-mail: [email protected]

Web: www.bakushopfest.com

Для медиа-обращений: http://bakushopfest.com/for-media-inquiries/