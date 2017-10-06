6-го октября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в нашей стране Рустамом Солиевым. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Азербайджана.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в сфере расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования, а также состоялся обмен мнениями об интересующих сторон вопросах в сфере региональной безопасности и обороны.

Во время встречи были также обсуждены вопросы, связанные с предстоящим визитом Министра обороны Азербайджана в Таджикистан для участия в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), которое в ближайшие дни состоится в Душанбе.