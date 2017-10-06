ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл, говорится в заявлении Ассамблеи, поступившем в РИА Новости

«Педро Аграмунт сегодня объявил о своей отставке с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, предложение о его смещении было запланировано для обсуждения на пленарном заседании в Страсбурге 9 октября, однако дискуссия теперь не состоится.

«После отставки самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента», — отмечается в документе. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи.