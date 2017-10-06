Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Фрэнсис Гарри посетит Азербайджан в первом полугодии 2018 года, сообщает пресс-служба Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам (ГКСМП).

«Гендиректор WIPO Фрэнсис Гарри в первой половине 2018 года посетит с визитом Азербайджан», — говорится в сообщении.

Об этом было сказано на встрече Ф.Гарри с председателем ГКСМП Рамизом Гасановым, состоявшейся в Женеве в рамках 57-го заседания Ассамблеи государств-членов WIPO.

«Азербайджанская сторона заинтересована в открытии в Баку офиса Всемирной организации интеллектуальной собственности и подписании проекта нового плана деятельности между Азербайджаном и WIPO в 2018 году», — сказал Р.Гасанов на встрече (цитата по «Интерфаксу»).

Р.Гасанов также провел рабочие встречи в различных департаментах WIPO, обсудив вопросы сотрудничества.

Гендиректор ГКСМП также провел встречи с главами патентных структур ряда государств, на которых обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и возможная поддержка в направлении открытия зарубежного офиса WIPO в Баку.