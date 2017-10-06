Государственное агентство Грузии по вопросам религии передало в ведение Управления мусульман Грузии (УМГ) еще 10 мечетей.

Как сообщил АПА шейх УМГ Гаджи Рамин Игидов, упомянутые культовые учреждения находятся на западе страны.

«Таким образом, количество мечетей, находящихся в ведении Управления, достигло 160. Однако с регистрацией 11 мечетей на востоке и западе Грузии все еще остаются проблемы. Ввиду отсутствия регистрационных документов возникают сложности с обеспечением их коммунальными услугами. Ожидается, что существующие проблемы будут решены», — рассказал он.

Отметим, на территории Грузии есть 320 мечетей.