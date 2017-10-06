Московский городской суд оставил в силе решение об административном аресте политика Алексея Навального на 20 суток, передает корреспондент «Дождя».

Решение об аресте 2 октября принял Симоновский районный суд Москвы. Навального обвинили в призывах к участию в несогласованной акции протеста в Нижнем Новгороде. Он своей вины не признал. Защита политика подала апелляцию на решение Симоновского суда.

Во время заседания адвокаты Навального заявили ходатайство о вызове в суд двух полицейских, которые проводили задержание политика 2 октября у подъезда его дома в Москве, однако судья им в этом отказал. «Я понимаю отлично, что всем хочется, чтобы я посидел взаперти как можно больше, и особенно 7 октября», — заявил Навальный во время суда. В ответ на вопрос одной из журналисток о том, чего он ждет от решения суда, Навальный ответил: «А самой не смешно?» (цитаты по «Медиазоне»).