Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) полагает, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, однако признает лидерство страны в радиоэлектронной борьбе, сообщает Lenta.

По мнению Бендетта, в разработке беспилотных систем россияне по-прежнему отстают «от китайцев, иранцев и турок», а также американцев. Эксперт привел несколько примеров.

Согласно Бендетту, разработка первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир» отстает от графика и не укладывается в бюджет, в результате чего создание изделия может быть отложено. Эксперт отметил, что как раз перед докладом директора предприятия, создающего боевой беспилотник, казанского ОКБ имени Симонова, сняли с занимаемой должности (в действительности в бюро произошла выемка документов, а с Александром Гомзиным, его руководителем, пообщались следователи).

Российский робот-сапер «Уран-6», отмечает эксперт, на самом деле изначально хорватский, а беспилотник «Орион» подозрительно похож на иранский Shahed. Основной российский беспилотник «Форпост» заимствован у Израиля, где под названием Searcher производится концерном IAI.

Специалист отмечает, что беспилотники, разрабатываемые непосредственно в России, как правило меньше в размерах, чем иностранные. Между тем эксперт признает, что в последнее время разработке беспилотных систем, в частности инновациям и финансированию, страна стала уделять большое внимание.

По мнению Бендетта, Россия является лидером в радиоэлектронной борьбе, где США за последние 20 лет значительно отстали. В частности, эксперт отметил комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3».

Данную информацию Бендетт представил на презентации в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтоне, округ Колумбия, США), организованной для правительственных чиновников и представителей военно-промышленных кругов.