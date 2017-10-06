Новый посол США в России Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон, вероятно, переживают самый трудный период в отношениях со времен холодной войны. Об этом он заявил в интервью своей дочери в эфире утреннего шоу Fox & Friends на телеканале Fox News, передает Lenta.ru.

«Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за все времена (…) Чем-то это напоминает 1986 год, но мы преодолевали подобные периоды», — добавил он.

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По словам Хантсмана, он, в частности, сожалеет о решении Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

Дипломат добавил, что самым большим вызовом для него на посту главы американской дипмиссии в России станет возможность продемонстрировать то, что «мы можем достигать результатов в этих отношениях и делать их лучше как для американского, так и для российского народа».

Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.