Успех Ильхама Назарова в проекте «Большая опера» на телеканале «Россия-Культура»

Заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров стал участником основного этапа пятого сезона проекта «Большая опера», который выходит на телеканале «Россия-Культура».

Кастинг с участием 36 претендентов из 13 стран состоялся 8 сентября в театре «Геликон-опера», окончательный список участников конкурса должен быть объявлен только 28 октября.

«Все 36 участников и зрители канала «Россия-Культура» с нетерпением ждут результатов. Они станут известны 28 октября, когда в эфир выйдет первая программа проекта 5-го сезона «Большой оперы»», — говорится в сообщении пресс-служба телеканала.

Однако Ильхам Назаров поделился со Sputnik Азербайджан, что попал в число 10 финалистов и продолжит борьбу за победу в конкурсе.

Помимо него, борьбу за главный приз продолжат представители Беларуси, Казахстана, России, Сербии, Узбекистана и Украины.

«Большая опера» является одним из приоритетных проектов телеканала «Россия-Культура». В нем могут принять участие студенты и выпускники высших музыкальных учебных заведений, и молодые певцы-стажеры и солисты музыкальных театров. В рамках основного конкурса в эфир выходит 10 тематических программ, по итогам которых победителя определяет жюри, в состав которого войдут Бруно Пратико (Италия), Гвинет Джонс (Великобритания), Надя Михаэль (Германия), Кристина Ополайс (Латвия) и Дмитрий Бертман (Россия).

В каждом туре участники исполняют по 1-2 музыкальных произведения (арии и дуэты из опер, оперетт, мюзиклов, испанской сарсуэлы, неаполитанские песни, народные национальные песни) в сопровождении симфонического оркестра. Также в конце проекта будет подведен итог интерактивного смс-голосования телезрителей, по результатам которого будет вручен приз зрительских симпатий.

Победителями предыдущих выпусков становились Ксения Нестеренко (Россия, 2016), Салтанат Ахметова (Казахстан, 2014), Владимир Магомадов (Россия, 2013) и Вероника Джиоева (Россия, 2011).